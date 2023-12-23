Фигуристы Косторная и Куница считают победой факт выступления на чемпионате России

Алена Косторная отметила, что много было факторов, которые мешали им готовиться

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Новая пара фигуристов Алена Косторная и Георгий Куница считают победой уже то, что вышли и выступили на чемпионате России в Челябинске, несмотря на все сложности. Об этом они рассказали журналистам.

"Мы сегодня вышли и откатались - это уже хорошо, - сказала Косторная. - Много было факторов, которые мешали нам готовиться, как будто все против было, но мы справились, сделали все что могли. Мы собой довольны, знаем куда стремиться, над чем работать, и, думаю, что время, что мы потратим на улучшения, даст о себе знать".

Фигуристы на чемпионате в Челябинске представили новую программу под композицию Макса Рихтера Departure, ранее фигуристы катались под саундтрек к фильму "50 оттенков серого".

"Есть такая штука, когда люди катаются в паре, они чувствуют друг друга, а "50 оттенков серого" - не та музыка, под которую этому надо учиться. Дома, наедине - это совсем другое, в этом ничего сложного, но выносить это на люди очень и очень тяжело. Поэтому мы решили, что неоклассика будет более правдоподобна и лучше смотреться для нас", - отметила Косторная.

"Теперь у нас есть отличная база, чтобы улучшать это", - подчеркнула фигуристка.