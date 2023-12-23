В "Пари НН" заявили, что аренда футболиста Марадишвили будет бесплатной

Футболиста арендовали до конца сезона

ТАСС, 23 декабря. Аренда футболиста Константина Марадишвили из московского "Локомотива" будет бесплатной для клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

В субботу "Пари НН" арендовал Марадишвили до конца сезона.

"Это подписание - правильное решение с двух сторон, - сказал Мелик-Гусейнов. - Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам, это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и "Локомотив", и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная".

Марадишвили 23 года, он перешел в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей в Мир - Российской премьер-лиге и забил 1 гол.