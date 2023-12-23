Осокина и Грицаенко останавливали прокат на чемпионате России из-за лопнувшего шнурка

Спортсмены возобновили выступление, но в итоге получили наказание в виде снятия шести баллов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко были вынуждены прервать прокат произвольной программы на чемпионате России в самом начале выступления из-за лопнувшего шнурка партнера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены возобновили выступление, успев в положенное время справиться с проблемой и замотав ногу скотчем. Спортсмены получили серьезное наказание в виде снятия шести баллов - пяти за задержку и еще одного за падение партнерши.

"Порвался шнурок, и все. На элементе почувствовал, - рассказал Грицаенко журналистам после выступления . - Я бы дальше уже не прыгнул, не смог бы ехать. По крайней мере это слишком опасно - ладно поддержки, на подкруте это очень опасно, я не мог рисковать".

На вопрос, почему фигурист не стал перед прокатом перематывать коньки скотчем, как делают многие спортсмены, он ответил: "Ногу скотчем не мотаю, у нас такое в первый раз. Как укладывались во время? Руки дрожали, шнурок не развязывался, тренеры помогали. Дальше ехали, думали, чисто получится, но...Что теперь".

После короткой программы пара занимает пятое место.