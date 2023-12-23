Горячкина призналась, что долго шла к победе в Кубке мира по шахматам

Шахматистка стала победительницей турнира в августе, победив в финале Нургюл Салимову

ТАСС, 23 декабря. Победа в Кубке мира стала самым ярким шахматным событием в жизни гроссмейстера Александры Горячкиной. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

21 августа Горячкина на тай-брейке выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира. Благодаря победе Горячкина обеспечила себе место в турнире претенденток 2024 года.

"Это самое яркое событие за последние лет пять. Всегда хотела выиграть турнир по нокаут-системе. Было много попыток, но всегда не получалось. На предыдущем Кубке мира дошла до финала, но проиграла его. В этот раз, скажем так, восполнила пробел. В очень плотной борьбе, как полагается", - сказала Горячкина.

Горячкиной 25 лет, в 2021 году шахматистка вышла в финал Кубка мира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.