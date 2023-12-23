Большунов одержал 11-ю победу подряд на Кубке России по лыжным гонкам

Спортсмен стал первым в спринте на этапе в Кирово-Чепецке

ТАСС, 23 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.

Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 40,23 секунды. Эта победа стала для него 11-й подряд на этапах Кубка России. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание - 0,89 секунды), третье - Александр Терентьев (+1,31).

В женском спринте победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая показала результат 3 минуты 10,9 секунды. Второе место заняла Анастасия Фалеева (+2,18), третье - Елизавета Пантрина (+2,59).

В воскресенье на турнире пройдет скиатлон. Следующий этап Кубка России пройдет в Казани с 11 по 14 января.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски". Степановой 22 года, она дебютировала на Кубке мира в 2021 году. На Олимпиаде в Пекине лыжница завоевала золото в эстафете и приняла участие в спринте, в котором заняла седьмое место.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.