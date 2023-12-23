Козловский признался, что лидерам парного катания все сложнее удерживать свои позиции

По мнению фигуриста, конкуренция в этом виде в России очень серьезная

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Козловский, завоевавший серебро чемпионата России в парном катании с Александрой Бойковой, начинает нервничать при конкуренции с прогрессирующими соперниками. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России в соревновании спортивных пар. Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

"Достойные соперники, достойный прокат. Результаты демонстрируют конкуренцию, ротацию - начиная с чемпионата России в Саранске ни разу никто не выиграл чемпионат России два раза подряд, - отметил Козловский, который является обладателем золота предыдущего чемпионата. - Это свидетельствует о том, что поколение, которое сейчас является самым сильным, не должно расслабляться - те, кто готовится нас подсидеть, готовятся, трудятся, и у них это хорошо получается. Нам главное не сдать свои позиции".

"Когда выходил сегодня катать произвольную программу, я видел прокат пары нашего тренера Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова и видел их баллы. Понял, что нужно будет как следует покататься, чтобы попасть в тройку. Я нервничаю", - сказал Козловский, который отмечает 23 декабря свой день рождения.

"Я выспаться хочу. Я уже смирился, что до окончания моей спортивной карьеры мой день рождения будет проходить в том городе, где проводится чемпионат России, - признался фигурист. - Но это интересно - всегда встречаешь людей, которые, возможно, тебя так и не поздравили бы, встречаешь праздник в прекрасном настроении, легче переносишь неудачи. Это чудесно, правда".

24 декабря спортсмены выступят с новым номером на традиционном гала-представлении: "Нужно завершать год, впереди еще огромное количество дел. Со спортивной деятельностью мы разобрались, осталось с учебой разобраться. А завтра на гала желаю всем как следует запастись огнетушителями, то что делает там Саша Бойкова - даже мне на это страшно смотреть".