Горячкина отметила высокий уровень мастерства участниц турнира претенденток

Соревнования пройдут 2-25 апреля

ТАСС, 23 декабря. Гроссмейстер Александра Горячкина ожидает увидеть серьезный уровень конкуренции на предстоящем турнире претенденток. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

Турнир претенденток пройдет 2-25 апреля в Торонто. Победительница получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира. Действующей чемпионкой мира является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

"На предыдущем претендентском я была самой молодой участницей. Сейчас - и близко нет. Состав сильно омолодился. Выстрелили несколько молодых девушек: Рамешбабу Вайшали и Нургюл Салимова. Лэй Тинцзе выиграла претендентский в прошлом году. Хотя до этого я не видела ее лет пять. Не знала, как она играет. Так что уверена, что будет очень серьезная борьба", - сказала Горячкина.

Горячкиной 25 лет, в 2023 году шахматистка стала победительницей Кубка мира. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.