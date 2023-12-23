Козловский заявил, что Тутберидзе готовит новую версию их пары с Бойковой к Олимпиаде-2026

По словам фигуриста, в их паре наблюдаются положительная динамика в плане исполнения технических элементов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, шаг за шагом собирают под руководством команды Этери Тутберидзе из себя ту версию, которую они сами хотят видеть. Об этом фигурист рассказал журналистам.

"Большие итоги нашего сотрудничества надо будет подводить по окончании олимпийского цикла, а говоря о небольших продвижениях, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику, - сказал Козловский. - В прошлом сезоне у нас хромали уровни элементов - на подкруте, на тодесе, на вращении, на дорожке. В этом все стало намного лучше".

"Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он говорил, что наблюдая за нашей парой, он видит эту динамику, элементы стали лучше, поддержки легче, подкруты выше, мы прибавили в скорости. Мне кажется, что шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойковой и Козловского, которую мы хотим видеть, дай бог, на Олимпийских играх 2026 года", - отметил фигурист.