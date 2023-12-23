Горячкина рассказала, что из-за читерства не воспринимает онлайн-шахматы всерьез

Шахматистка отметила, что играет в интернете только ради получения опыта

ТАСС, 23 декабря. Гроссмейстер Александра Горячкина играет в онлайн-шахматы только ради получения опыта из-за частых случаев нечестной игры. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Для себя иногда играю [в интернете], но онлайн-турниры с денежными призами проходят мимо меня. Никогда в них не участвую. Когда началась пандемия, я решила, что надо получить навыки игры онлайн, так как командные официальные турниры проводились онлайн. Но довольно скоро я решила, что не буду сильно расстраиваться и серьезно к этому относиться - к поражениям в онлайн-шахматах", - сказала Горячкина.

"Слишком многие играют абсолютно нечестно. С таким подходом ничего не покажешь, ничего не выиграешь. Я играю онлайн с позиции получить опыт и порадоваться, что мне ничего не надо", - отметила она.

Горячкиной 25 лет, в 2023 году шахматистка стала победительницей Кубка мира. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.