Петросян рассказала, что рада реабилитироваться за прошлогодний чемпионат России

В субботу Петросян выиграла национальное первенство, на прошлогоднем турнире она стала пятой

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян рада реабилитироваться на нынешнем чемпионате России за неудачное выступление на турнире в прошлый раз. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В субботу Петросян выиграла чемпионат России. На прошлогоднем турнире она заняла пятое место.

"Я рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места в том сезоне на первое, хотя и не совсем удовлетворена своим прокатом, - сказала Петросян. - Я очень рада, что смогла достичь такого результата. После прошлого чемпионата России у меня до Нового года, считай, не было настроения, но сейчас я спокойно с семьей проведу праздник".

"Благодарю всех, кто нас поддерживает, кто за нас переживает: тренеров, федерацию фигурного катания России и публику, которая так тепло нас встречала и поддерживала, помогала пройти через неудачи, падения и помогала ехать дальше", - добавила спортсменка.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. В нынешнем сезоне фигуристка выиграла этапы Гран-при России в Уфе и Омске.