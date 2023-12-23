Мирра Андреева и Ярослав Демин стали юниорами года по версии Федерации тенниса России

Премия "Русский кубок" вручается с 1994 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мирра Андреева и Ярослав Демин признаны лучшими юниорами 2023 года по версии Федерации тенниса России. Церемония вручения наград прошла в субботу.

Прошедший сезон Андреева начала 405-й ракеткой мира, а закончила его на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), наивысшая позиция - 46-я. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.

Демину 18 лет. В 2023 году он стал финалистом юниорского Уимблдона в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата Франции среди юношей в паре.

Премия Федерации тенниса России "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса.