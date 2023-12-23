"Торпедо" одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).
В следующем матче СКА 25 декабря на выезде сыграет с московским "Динамо", "Торпедо" 26 декабря примет столичный "Спартак".
1
Динамо М
43
21
5
3
1
3
10
134-103
62
2
Спартак
43
25
3
0
2
2
11
158-119
60
3
Локомотив
41
23
4
0
2
1
11
104-78
57
4
Торпедо
43
23
2
1
2
1
14
126-99
55
5
СКА
42
22
2
3
1
0
14
131-95
55
6
ЦСКА
42
19
2
1
0
3
17
120-96
47
7
Северсталь
41
15
0
3
3
4
16
127-124
43
8
Динамо Мн
40
13
4
1
2
2
18
103-104
40
9
Куньлунь РС
42
7
4
4
2
3
22
98-141
35
10
Сочи
43
11
1
2
0
5
24
108-161
33
11
Витязь
42
9
2
2
2
3
24
86-146
31
1
Металлург
42
20
4
2
3
2
11
130-107
57
2
Авангард
40
17
7
3
0
3
10
123-104
57
3
Салават Юлаев
41
23
1
1
1
2
13
117-83
53
4
Лада
43
18
1
3
1
8
12
107-104
53
5
Трактор
43
17
5
1
1
4
15
112-100
51
6
Ак Барс
43
19
5
0
0
2
17
114-97
50
7
Автомобилист
43
14
5
3
3
2
16
98-100
49
8
Сибирь
44
13
3
4
3
4
17
104-120
47
9
Амур
42
14
1
2
5
3
17
92-108
42
10
Нефтехимик
42
12
2
1
4
5
18
93-133
39
11
Адмирал
40
7
3
3
6
3
18
83-110
35
12
Барыс
43
6
4
3
2
5
23
99-135
33