"Торпедо" одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев

ТАСС, 23 декабря. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).

В следующем матче СКА 25 декабря на выезде сыграет с московским "Динамо", "Торпедо" 26 декабря примет столичный "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 43 21 5 3 1 3 10 134-103 62 2 Спартак 43 25 3 0 2 2 11 158-119 60 3 Локомотив 41 23 4 0 2 1 11 104-78 57 4 Торпедо 43 23 2 1 2 1 14 126-99 55 5 СКА 42 22 2 3 1 0 14 131-95 55 6 ЦСКА 42 19 2 1 0 3 17 120-96 47 7 Северсталь 41 15 0 3 3 4 16 127-124 43 8 Динамо Мн 40 13 4 1 2 2 18 103-104 40 9 Куньлунь РС 42 7 4 4 2 3 22 98-141 35 10 Сочи 43 11 1 2 0 5 24 108-161 33 11 Витязь 42 9 2 2 2 3 24 86-146 31