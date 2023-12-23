23 декабря, 16:25
КХЛ

"Торпедо" одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородцев

ТАСС, 23 декабря. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).

В следующем матче СКА 25 декабря на выезде сыграет с московским "Динамо", "Торпедо" 26 декабря примет столичный "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

43

21

5

3

1

3

10

134-103

62

2

Спартак

43

25

3

0

2

2

11

158-119

60

3

Локомотив

41

23

4

0

2

1

11

104-78

57

4

Торпедо

43

23

2

1

2

1

14

126-99

55

5

СКА

42

22

2

3

1

0

14

131-95

55

6

ЦСКА

42

19

2

1

0

3

17

120-96

47

7

Северсталь

41

15

0

3

3

4

16

127-124

43

8

Динамо Мн

40

13

4

1

2

2

18

103-104

40

9

Куньлунь РС

42

7

4

4

2

3

22

98-141

35

10

Сочи

43

11

1

2

0

5

24

108-161

33

11

Витязь

42

9

2

2

2

3

24

86-146

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

42

20

4

2

3

2

11

130-107

57

2

Авангард

40

17

7

3

0

3

10

123-104

57

3

Салават Юлаев

41

23

1

1

1

2

13

117-83

53

4

Лада

43

18

1

3

1

8

12

107-104

53

5

Трактор

43

17

5

1

1

4

15

112-100

51

6

Ак Барс

43

19

5

0

0

2

17

114-97

50

7

Автомобилист

43

14

5

3

3

2

16

98-100

49

8

Сибирь

44

13

3

4

3

4

17

104-120

47

9

Амур

42

14

1

2

5

3

17

92-108

42

10

Нефтехимик

42

12

2

1

4

5

18

93-133

39

11

Адмирал

40

7

3

3

6

3

18

83-110

35

12

Барыс

43

6

4

3

2

5

23

99-135

33

  

Теги:
КХЛ