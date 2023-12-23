Тренер Слюсаренко назвал уровень российского парного катания одним из лучших в мире

Специалист отметил, что первая девятка на чемпионате России набирает за 200 баллов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень российского парного фигурного катания является одним из самых высоких в мире. Такое мнение ТАСС высказал тренер Павел Слюсаренко после чемпионата России.

Победителями в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

"Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты".

Чемпионат России по фигурному катанию завершится в Челябинске показательными выступлениями 24 декабря.