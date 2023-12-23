"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 23 декабря. "Ливерпуль" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Салах (29-я минута). У гостей отличился Габриэль (4). На 35-й минуте защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас был заменен из-за повреждения, которое он получил в результате столкновения с тренером команды Юргеном Клоппом.

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей. В последний раз команда уступала в первенстве 30 сентября в гостевом матче против "Тоттенхэма" (1:2). После этого "Ливерпуль" в чемпионате одержал шесть побед и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18 туров "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 40 очками, "Ливерпуль" занимает второе место, набрав 39 очков. В следующем матче лидер первенства 28 декабря примет "Вест Хэм", "Ливерпуль" 26 декабря сыграет в гостях с "Бёрнли".