У Тутберидзе новая чемпионка: Валиева не сумела выиграть в Челябинске

Победительницей чемпионата России стала Аделия Петросян

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян, 16-летняя ученица тренерской команды Этери Тутберидзе, завоевала первое золото чемпионата России в карьере. Софья Муравьева, представляющая группу Евгения Плющенко, стала второй, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева - третьей.

После короткой программы лидировала Валиева (81,85 балла), второй шла Петросян (79,06), третьей - Муравьева (78,33). Валиева в первый день женского турнира была практически безукоризненна, для лидерства ей не понадобился элемент ультра-си. Им блеснула Софья Муравьева, однако после успешного тройного акселя она допустила обидное падение на дорожке шагов. Петросян аксель не делала, однако основной ее козырь был припасен на произвольную программу.

Первой из этой тройки на лед в заключительный день чемпионата вышла Муравьева, которая в субботу снова выполнила тройной аксель, но уже в каскаде с двойным тулупом. Петросян заявила на прокат сразу три четверных прыжка - четверной флип и два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным. С флипа фигуристка упала, однако тулупы ей удались на славу. Валиевой для победы достаточно было и одного, но ей этот элемент в этот раз так и не покорился, хотя на тренировках он ей удавался, но с переменным успехом.

По большому счету - результат справедливый, однако последовавшие по окончании выступлений интервью призеров ведущим Максиму Транькову и Алине Загитовой у бортика оставили двоякое впечатление. Валиева, сдерживая слезы, поздравила свою маму с днем рождения и выразила восхищение Петросян и Муравьевой, назвав их "большими умничками". Петросян в ответ также восхитилась борьбой Валиевой и отметила, что та "радует третьим местом".

Впрочем, на последовавшей за этим пресс-конференции этот пассаж быстро забылся, девушки к концу общения разулыбались и даже устроили забавную фотосессию.

Дед Мороз и коробка пастилы

Валиева призналась в общении с журналистами, что испытывает определенные трудности с изменившимися ростом и весом. "Вес не сильно мешает, но на данный момент это давило на меня. Но при этом я рада, что собралась и что-то смогла сделать, показать себя. В короткой программе все было хорошо, насколько возможно. Потихонечку двигаюсь в своем темпе, главное - двигаться дальше, не унывать, делать выводы и работать", - добавила фигуристка.

Для Петросян было важно после неудачи на прошлогоднем чемпионате, где она была пятой, реабилитироваться. "Я очень рада, что смогла достичь такого результата. После прошлого чемпионата России у меня до Нового года, считай, не было настроения, но сейчас я спокойно с семьей проведу праздник", - рассказала она.

Муравьева рада, что проделанная к турниру работа все-таки принесла результат: "Я очень рада медали чемпионата России, это значит, что работа, которая была проделана, и не только моя, не ушла в никуда".

Не обошлось и без новогодних вопросов - от Деда Мороза фигуристки попросили бы только здоровья. "Я бы попросила здоровья, и чтобы у моих близких все было хорошо - когда у них что-то случается, это очень давит, - сказала Валиева. - Все материальное придет, а здоровье - самое главное, что нужно беречь". Того же мнения и Петросян. А вот Муравьевой для полного счастья не хватало лишь... большой коробки фруктовой пастилы. После этого признания можно предположить, что теперь у ее болельщиков будет меньше раздумий, чем же порадовать фигуристку на следующем турнире.

Завтра будет легче

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая вернулась к комментаторскому микрофону на этом чемпионате, резонно заметила после выступления Валиевой, что на этом турнире четверной тулуп был ей особенно нужен, и похвалила ее за "огромный прыжок". "Даже при том, что она сейчас выросла и вес другой, она делает его прекрасно, но программа без четверного, без акселя в три с половиной оборота... Тяжело каталась, но это сегодня, а завтра она будет это делать легче".

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС отметила, что этот прыжок у Валиевой роскошный, высокий и есть надежда его все-таки видеть. Что касается Муравьевой и Петросян, то по ее мнению, первая каталась абсолютно фантастически с роскошным тройным акселем, а победа второй полностью заслуженна. "Три четверных прыжка, один из которых был сорван, но это был четверной флип - очень сложный прыжок. И она очень хороша", - сказала Бестемьянова.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала результаты одиночниц абсолютно справедливыми: "Всем было очень волнительно за Камилу Валиеву, но в данной ситуации все абсолютно справедливо. У нас чемпионка с двумя чистыми прыжками, третий четверной флип не получился, но два четверных тулупа были великолепные, и сам прокат получился достаточно сильным. Человек боролся, шел к победе и получил золотую медаль".

По итогам двух программ Петросян набрала 246,53 балла (79,06 за короткую программу + 167,47 за произвольную программу). Второе место заняла Софья Муравьева (239,40; 78,33 + 161,07). Третьей стала Камила Валиева (237,99; 81,85 + 156,14). Для команды Тутберидзе это девятая победа на чемпионата России подряд - с 2016 года ее ученицы не сходят с первой ступени пьедестала почета главного национального турнира.

Судя по той борьбе, что показала на этом чемпионате как минимум первая десятка одиночниц, можно лишь предположить, каким по накалу будет финал российской серии Гран-при, который пройдет в феврале будущего года в Магнитогорске в рамках зимней Спартакиады.

Битва нервов

Дуэль закадычных соперников - Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского - стала украшением турнира спортивных пар. Фигуристы уже который сезон попеременно занимают первые строчки турнирных таблиц. К старту чемпионата России в Челябинске Бойкова и Козловский подошли в ранге действующих чемпионов страны, а олимпийские чемпионы Пекина в команде Мишина и Галлямов становились сильнейшими годом ранее.

На этот раз золото чемпионата России в парном катании отправляется тренерскому коллективу Тамары Москвиной, с которым работают Мишина и Галлямов. Спортсмены по сумме двух программ набрали 244,85 балла (83,01 балла за короткую программу + 161,84 за произвольную программу). Второе место у чемпионов Европы 2020 года Бойковой и Козловского (236,32; 78,95 + 157,37). Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97; 76,42 + 151,55).

Как рассказал Галлямов после выступления, чемпионат для них с партнершей прошел "на ура", но этот турнир для них всегда очень непростой. "Все спортсмены подходят к нему ответственно, и зачастую это сложнее, чем прокатать на чемпионатах Европы и мира. Интересный чемпионат России был, есть что вспомнить, какие интересные и приятные моменты. Довольны сегодняшним днем, как все прошло. Специально готовились, показали, что мы готовили на тренировке. Все прошло на ура", - сказал Галлямов.

Козловский, который в заключительный день чемпионата отметил свой 24-й день рождения, в свою очередь отметил, что результаты чемпионата демонстрируют конкуренцию. "Начиная с чемпионата России в Саранске ни разу никто не выиграл этот турнир два раза подряд, - отметил он. - Это свидетельствует о том, что поколение, которое сейчас является самым сильным, не должно расслабляться - те, кто собираются нас подсидеть, готовятся, трудятся, и у них это хорошо получается. Нам главное - не сдать свои позиции".

Днем ранее на чемпионате в Челябинске определились победители в мужском одиночном катании и в танцах на льду. У мужчин титул чемпиона России отстоял Евгений Семененко, в танцах на льду сильнейшими в третий раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин.

В воскресенье чемпионат России завершится гала-представлением, в этом сезоне оно пройдет впервые.