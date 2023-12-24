Боксер Уайлдер проиграл Паркеру и не сможет провести бой с Джошуа

Новозеландец победил единогласным решением судей

ТАСС, 24 декабря. Новозеландец Джозеф Паркер завоевал титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил американца Деонтея Уайлдера решением судей.

Уайлдер во второй раз вышел на ринг после титульного поединка. В октябре 2021 года Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде, потерпев от него второе поражение подряд. В феврале 2020 года британец выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Первый бой между соперниками, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Американец в октябре 2022 года нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде.

В послужном списке 38-летнего Уайлдера теперь 43 победы (42 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья. Американец владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его 10 раз.

31-летний Паркер одержал 34-ю победу (23 нокаутом) при 3 поражениях. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBO в 2016-2018 годах, дважды его защитив.

Паркер следующий поединок проведет против победителя боя между британцем Энтони Джошуа и шведом Отто Валлином, который пройдет в Эр-Рияде в воскресенье позднее. Уайлдер уже договорился ранее о проведении боя против Джошуа 9 марта в Саудовской Аравии, но только в том случае, если оба выиграли бы свои поединки на турнире в Эр-Рияде.