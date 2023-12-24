Кочетков и Сорокин пропустили девять шайб в матче НХЛ "Каролина" - "Айлендерс"

Встреча завершилась победой "Айлендерс" со счетом 5:4

ТАСС, 24 декабря. "Каролина" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (12-я минута), Брок Нельсон (15), Бо Хорват (19), Майк Рейлли (35), Андерс Ли (44), у проигравших отличились Теуво Терявяйнен (13), Себастьян Ахо (21), Джейкоб Славин (42), Стефан Носен (50).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, защитник Дмитрий Орлов - одной. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 36 бросков из 40, Петр Кочетков из "Каролины" - 23 из 28.

"Айлендерс" занимают второе место в Столичном дивизионе, в 33 матчах набрав 41 очко. "Каролина" идет пятой с 38 очками в 34 играх. В следующем матче "Айлендерс" в 28 декабря примут "Питтсбург", "Каролина" в этот же день сыграет на выезде с "Нэшвиллом".

Форвард "Далласа" в выездном матче с "Нэшвиллом" (3:2) Евгений Дадонов забил восьмой гол в сезоне. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов в домашнем матче с "Бостоном" (3:2) забросил 12-ю шайбу в ткущем регулярном чемпионате. Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев в выездном матче с "Флоридой" (2:4) забросил третью шайбу в сезоне, а его партнер по команде форвард Иван Барбашев отдал голевую передачу. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал голевую передачу в выездном матче с "Оттавой" (4:5 ОТ). Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов реализовал послематчеый буллит в домашней игре с "Тампой" (1:2 Б). Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в домашнем матче с "Баффало" (4:3 ОТ) забил 18-й гол в сезоне. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков отдал точный пас в выездном матче с "Сиэтлом" (3:2). Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич сделал две голевые передачи в домашнем матче с "Чикаго" (7:5).