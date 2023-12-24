Кузьменко признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард забросил две шайбы в матче с "Сан-Хосе"

ТАСС, 24 декабря. Российского нападающего "Ванкувера" Андрея Кузьменко признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Кузьменко забросил две шайбы в домашнем матче против "Сан-Хосе" (7:4). В двух предыдущих играх россиянин остался в запасе по решению тренера.

Третьей звездой дня стал шведский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад. Он забросил шайбу и отдал две голевые передачи в домашнем матче против "Баффало" (4:3 ОТ).

Первой звездой стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, который записал на свой счет два гола и результативную передачу в выездной встрече против "Коламбуса" (4:1).