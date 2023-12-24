УЕФА вынесет решение по делу "Барселоны" в феврале

По информации газеты Marca, под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся еще девять клубов

ТАСС, 24 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о результатах рассмотрения дела о возможных финансовых нарушениях, допущенных испанской "Барселоной", в феврале. Об этом сообщила газета Marca.

По информации источника, под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся еще девять клубов, в том числе французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Милан".

Ранее германская газета Welt сообщила, что каталонский клуб может быть не допущен до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за искусственного раздувания доходов в финансовой отчетности. Летом УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на €500 тыс. за нарушение правил безубыточности, предусмотренных кодексом финансового фэйр-плей организации.

"Барселона" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 38 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов "Барселона" вышла в плей-офф. На стадии 1/8 финала команда сыграет с итальянским "Наполи".