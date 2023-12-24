Чесноков назвал хорошей тренировкой участие россиян в World Tennis League

Команда в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Мирры Андреевой и американки Софии Кенин вышла в финал выставочного турнира

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участие в турнире World Tennis League является хорошей тренировкой перед сезоном для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Мирры Андреевой. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Россияне на турнире играют в команде "Орлы" вместе с американкой Софией Кенин. "Орлы" вышли в финал соревнований, где сыграют с "Коршунами", за которых выступают грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.

"Это очень представительный турнир, здорово, что удалось собрать такую команду. Это очень хорошая тренировка перед стартом сезона. Здорово, что наши теннисисты вышли в финал, но это было ожидаемо, у них крепкий состав", - сказал Чесноков.

Финальный матч турнира пройдет 24 декабря.