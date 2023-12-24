Ковальчук сыграет за "Спартак" в матче КХЛ против "Куньлунь Ред Стар"

Встреча пройдет 24 декабря в Москве, начало - 14:00 мск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Илья Ковальчук сыграет в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского "Куньлунь Ред Стар". Об этом ТАСС сообщил источник.

Встреча пройдет 24 декабря в Москве, начало - 14:00 мск. 6 декабря пресс-служба "Спартака" сообщила, что Ковальчук подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. 21 декабря Ковальчук принял участие в тренировке команды.

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.