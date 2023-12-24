Мероприятие состоялось в рамках Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 24 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин провел мастер-класс для детей на катке ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в рамках Международной выставки-форума "Россия". В мастер-классе участвовали около 30 детей. Самой младшей участнице было 4 года.

"Быть тренером - это адский труд, - сказал Ягудин. - Поэтому я провожу мастер-классы, свадьбы, но не иду в эту профессию".

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.