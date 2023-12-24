Тарпищев рассказал, что надо исправить теннисисту Медведеву в предстоящем сезоне

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсмену нужно более тщательно планировать календарь выступлений

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву в новом сезоне надо будет правильно расставлять приоритеты с точки зрения участия в турнирах, чтобы подходить в лучшей форме к главным стартам. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу ФТР признала Медведева лучшим теннисистом по итогам 2023 года.

"Медведев в психологическом плане хорошо смотрится, очень достойно выступил в минувшем сезоне, - сказал глава ФТР. - Единственное, ему не удалось планирование календаря. Надо все-таки составлять так, чтобы подходить в форме к турнирам Большого шлема и другим важным. С Австралией Даня не угадал, например. Надо правильно расставить приоритеты с точки зрения участия в турнирах, и, надеюсь, в новом сезоне у него с этим будет лучше".

"А так он третий в мире - это достойно и здорово", - добавил Тарпищев.