Ковальчук сыграет в тройке "Спартака" с Локтионовым и Цыплаковым

Встреча с "Куньлунь Ред Стар" пройдет 24 декабря, начало - 14:00 мск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук сыграет в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Куньлунь Ред Стар" в одной тройке "Спартака" с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым. Об этом говорится в протоколе матча.

40-летний нападающий заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона. Он является воспитанником клуба. Встреча пройдет 24 декабря, начало - 14:00 мск.

Ковальчук выступал за "Спартак" с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России Ковальчук стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.