Ковальчук вышел на лед в матче против "Куньлунь Ред Стар"

Олимпийский чемпион дебютировал за "Спартак" в КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий Илья Ковальчук появился на льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и китайским "Куньлунь Ред Стар". Встреча проходит в Москве.

В настоящее время идет первый период, счет пока не открыт. 40-летний нападающий заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона. Он является воспитанником клуба.

Ковальчук выступал за "Спартак" с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021).

В составе сборной России Ковальчук стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.