Голдобин побил рекорд "Спартака" по количеству очков за регулярный сезон КХЛ

Нападающий отметился результативной передачей в матче с "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Николай Голдобин побил клубный рекорд по количеству набранных очков за один регулярный сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игрок отметился результативной передачей в матче против китайского "Куньлунь Ред Стар".

Теперь на счету Голдобина 56 (27 голов + 29 результативных передач) очков, матч против китайской команды стал для форварда 44-м в текущем сезоне. Ранее по 55 очков за один регулярный чемпионат набирали Александр Хохлачев (ему потребовалось 65 матчей) и словак Бранко Радивоевич (в 56 матчах).

В настоящее время в матче идет первый период, "Спартак" выигрывает со счетом 1:0.