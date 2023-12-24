Жамнов рассказал, когда было принято решение по выходу Ковальчука в матче с "Куньлунем"

По словам главного тренера "Спартака", решение приняли за день до матча

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб "Спартака" принял решение о том, что нападающий Илья Ковальчук сыграет в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Куньлунь Ред Стар", в субботу. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" одержал победу со счетом 5:2. Ковальчук провел первый матч в КХЛ за "Спартак", он забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Олимпийский чемпион при игре в большинстве допустил ошибку, после которой гости забросили свою первую шайбу.

"Ошибаются все, ничего страшного. Главное, пройти эту дистанцию нормально. Надо шаг за шагом, и через игры он все наберет, - сказал Жамнов. - Непросто играть в хоккей на таком высоком уровне, особенно после возвращения. Не могу сказать, что он выпадал, справился с волнением".

"Тренировки тренировками, а игры - это другое. Через игры он наберет форму. Что касается того, когда мы решили, что он сыграет, то вчера об этом поговорили и приняли решение", - добавил Жамнов.

Следующий матч "Спартак" проведет 26 декабря в Нижнем Новгороде с "Торпедо".