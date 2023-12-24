Миодраг Божович станет главным тренером "Нефтчи"

Последним местом работы черногорца был тульский "Арсенал"

ТАСС, 24 декабря. Бывший главный тренер московских "Динамо" и "Локомотива" черногорец Миодраг Божович возглавит азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе команды.

"Божович будет главным тренером "Нефтчи", - говорится в сообщении.

Божовичу 55 лет, его последним местом работы был тульский "Арсенал", который он покинул в 2022 году после вылета команды из высшего дивизиона чемпионата России. По ходу тренерской карьеры черногорец также работал в пермском "Амкаре", "Москве", самарских "Крыльях Советов", сербской "Црвене Звезде" и "Ростове", вместе с которым выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.

"Нефтчи" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана с 28 очками по итогам 18 туров. Впереди идут "Карабах" (38 очков) и "Зиря" (29), которые провели на одну игру меньше.