Хоккеист "Спартака" Цыплаков считает, что быстро сыграется с Ковальчуком в матчах КХЛ

По словам форварда, ему приятно играть в одной тройке с новичком красно-белых

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков считает, что если продолжит играть в тройке с олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге, то хорошее взаимодействие будет достигнуто довольно быстро. Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" одержал победу над "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2 в первом матче Ковальчука за красно-белых в КХЛ. Ковальчук забил гол, играя в звене с Цыплаковым и Андреем Локтионовым.

"Приятно играть с Ильей, он все чувствует, все видит. Может, давно не играл, ему надо вкатиться, вспомнить, - сказал Цыплаков. - Я думаю, мы с ним сыграемся, если дальше вместе будем выходить на лед. Думаю, "химия" сложится максимум через пару игр. Ничего такого долгого не должно быть".

Прокомментировал игру с Ковальчуком в тройке и Локтионов. "Все было с чистого листа, плюс мы все повзрослели, так что я надеюсь, у нас все будет хорошо. В одном из моментов он мог забить, но не пожадничал, начал искать дальше какое-то предложение. Все зависело от него", - отметил Локтионов.

Следующий матч "Спартак" проведет 26 декабря с "Торпедо" на выезде.