Казанский "Зенит" стал 12-кратным победителем Кубка России по волейболу

В финале команда обыграла московское "Динамо" со счетом 3-1

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в финале Кубка России по волейболу. Встреча прошла в Москве.

Игра завершилась со счетом 28:26, 30:32, 25:17, 25:20 в пользу казанской команды. Бронзовыми призерами турнира стали петербургский "Зенит" и "Локомотив-Новосибирск".

Казанский "Зенит" является рекордсменом по победам в Кубке России, команда стала победителем соревнований в 12-й раз. Также на счету казанского клуба 11 побед в чемпионатах России, девять - в суперкубке страны. "Зенит" шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и один раз становился победителем клубного чемпионата мира.