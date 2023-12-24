Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Бизнесмен инвестирует в клуб $300 млн

ТАСС, 24 декабря. Английский бизнесмен Джим Рэтклифф стал владельцем 25% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также Рэтклифф инвестирует в клуб $300 млн.

"Как местный житель и пожизненный болельщик клуба я очень рад, что мы смогли договориться о сделке с советом директоров "Манчестер Юнайтед", которая делегирует нам управленческую ответственность за футбольную деятельность клуба. "Манчестер Юнайтед" должен быть там, где мы привыкли его видеть, на самой вершине английского, европейского и мирового футбола", - сказал бизнесмен.

"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом Англии, 12 раз побеждал в кубке страны, 6 - в Кубке лиги, 21 - в Суперкубке Англии. Команда также трижды выигрывала Лигу чемпионов, по одному разу - Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.