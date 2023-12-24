Чесноков: у россиян была крепкая команда на выставочном теннисном турнире в ОАЭ

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин победили на выставочном турнире World Tennis League

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин, родившаяся в Москве, образовали крепкую команду на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Медведев, Рублев, Андреева и Кенин выступали за команду "Орлы". В финале они с общим счетом 29:26 обыграли команду "Коршуны", в состав которой входили действующая победительница Открытого чемпионата Австралии и бывшая первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, испанка Паула Бадоса, финалист двух турниров Большого шлема грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров и Ллойд-Джордж Харрис из ЮАР.

"У наших теннисистов была крепкая команда, поэтому они и победили, но соперники тоже были очень серьезные. Я не думаю, что все участники ехали сюда только за победой, важнее было попробовать себя перед стартом сезона. Тем не менее надо поздравить ребят с победой, здорово, что они выиграли и завершили год на хорошей ноте. Они показали, что находятся в неплохой форме, но главное, правильно подойти к основным турнирам", - сказал Чесноков.

"Мне нравится формат такого турнира, мужчины и женщины играют в одной команде, проводят пять встреч по сету, это интересно. Я думаю, надо и дальше развивать такие соревнования", - добавил собеседник агентства.

Соревнования World Tennis League прошли во второй раз. В 2022 году турнир проводился в Дубае, его выиграла команда, за которую выступали россиянка Анастасия Павлюченкова, Елена Рыбакина из Казахстана, победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим и олимпийский чемпион Александр Зверев из Германии.

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах - в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.