"Торпедо" арендовало защитника клуба НХЛ "Виннипег" Князева

Детали соглашения не сообщаются

ТАСС, 25 декабря. Защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Артемий Князев на правах аренды перешел в нижегородский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба "Виннипега".

Подробности соглашения не уточняются.

Князеву 22 года, он был задрафтован в НХЛ под 48-м номером клубом "Сан-Хосе". Князев провел один матч в НХЛ в сезоне-2021/22 и не отметился результативными действиями, основную игровую практику он получал в фарм-клубе "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге. В 2023 году в результате обмена права на игрока приобрел "Виннипег".

Князев является воспитанником казанского "Ак Барса", он провел три сезона за молодежную команду клуба "Ирбис", а также выступал в Высшей хоккейной лиге за "Барс". Защитник участвовал на молодежном чемпионате мира - 2021 в составе сборной России, тогда национальная команда в полуфинале проиграла канадцам (0:5), а в матче за бронзовые медали уступила финнам (1:4). Тренером сборной России на тот момент был двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне возглавляющий "Торпедо".