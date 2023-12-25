Власти Якутии ожидают участия в спортивных играх "Дети Азии" около 3 тыс. спортсменов

В соревнованиях ожидается участие спортсменов из порядка 30 стран

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают участия порядка 3 тыс. иностранных и российских спортсменов в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые будут проходить в Якутске с 25 июня по 7 июля. Об этом сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев.

"Благодаря последовательной политике Олимпийского совета Азии игры будут проходить с большим количеством иностранных участников. Мы ждем, по разным оценкам, от 30 до 37 стран, порядка 3 тыс. иностранных и российских спортсменов, около 2 тыс. волонтеров", - сказал Николаев.

Он уточнил, что в этом году проведение Международных спортивных игр совпадает с празднованием национального летнего праздника Ысыах. "Мы сможем показать миру наш национальный праздник во всей его красоте. Идет ремонт 14 крупных спортивных объектов, строятся два многофункциональных спортивных центра", - добавил Николаев.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. За более чем 27-летнюю историю игры объединили 15 000 юных спортсменов из более чем 40 стран Азии. На сегодняшний день Международные спортивные игры "Дети Азии" являются крупнейшей стартовой площадкой для юных спортсменов в мир большого спорта, а также символом объединения спортсменов со всего Азиатского континента. В 2024 году Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. В играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.