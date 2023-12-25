25 декабря, 10:09
Фигурное катание

Рудковская рассказала, что ей скучно смотреть соревнования без фигуристки Трусовой

Продюсер отметила, что очень ждет возвращения спортсменки на лед

ТАСС, 25 декабря. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, чемпионка России 2022 года фигуристка Александра Трусова в случае возвращения в спорт может навязать борьбу другого уровня, без нее соревнования являются более скучными. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала продюсер и совладелица академии двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко Яна Рудковская.

"Я очень жду на соревнованиях Сашу Трусову, мне ее не хватает. Единственный человек, который из этой старой гвардии может вернуться и навязать борьбу другого уровня. С двумя четверными лутцами, а она их может сделать при хорошей подготовке. И это, все знают, не ее максимум, думаю, с ней будет сложно бороться", - сказала Рудковская.

"Мне без нее, честно скажу, скучновато было на этом чемпионате [России]. Я ко всем отношусь с большим уважением, но жду возвращения Трусовой в спорт, если бы она приехала, был бы просто совсем другой накал страстей. По всему остальному конкуренция близка к идеалу", - добавила она.

Трусовой 19 лет, она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине в личных соревнованиях, спортсменка выигрывала чемпионат России 2022 года, дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы. В августе стало известно, что спортсменка пропустит сезон-2023/24. 

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