Александр Медведев прокомментировал исполнение Дзюбой песни болельщиков "Зенита"

Нападающий с февраля 2023 года выступает за "Локомотив"

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба продолжает в душе оставаться игроком петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Дзюба на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выложил видео, на котором он на вечеринке исполняет песню группы "Ленинград" "В Зените".

"Наш пацан", - сказал Медведев.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны в составе "Зенита". Он выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.