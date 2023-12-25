Боец ММА Резников допустил, что может в ближайшее время завершить карьеру

24 декабря боец на турнире ACA в Москве проиграл техническим нокаутом россиянину Али Багову

ТАСС, 25 декабря. Казахстанский боец смешанных единоборств (MMA) Артем Резников, выступающий под эгидой организации Absolute Championship Akhmat (ACA), рассматривает вариант завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 декабря Резников на турнире ACA в Москве проиграл техническим нокаутом россиянину Али Багову в легкой весовой категории (до 70 кг).

"Не хочу дальше уже [драться], посмотрим, может, перезагружу карьеру, перейду в весовую категорию до 77 кг. Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать. Завершение карьеры? Подумаю, это тоже рассматриваю, может, продолжу в 77 кг", - сказал Резников.

Резникову 31 год, в июне в финале турнира ACA в Сочи он проиграл россиянину Эдуарду Вартаняну. Боец провел 31 поединок, на его счету 24 победы (10 нокаутом). В рейтинге ACA Резников занимает третье место.