Футбольный клуб "Спартак" объявил о возрождении второй команды

Планируется, что команда будет завялена во Вторую лигу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" приняло решение о возрождении второй команды красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Руководство "Спартака" приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол. Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Возвращение второй команды - часть долгосрочной стратегии компании "Лукойл" по развитию клубной инфраструктуры", - говорится в сообщении "Спартака".

Планируется, что команда будет заявлена для участия в Леон - Второй лиге.

Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе страны, в сезоне-2021/22 "Спартак-2" занял седьмое место в турнирной таблице.