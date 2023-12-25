Романцев согласился с мнением Карпина о проведении матча ЦСКА - "Ростов" в снегопад

Бывший главный тренер "Спартака" считает, что в проведении матча в такую погоду не было необходимости

ТАСС, 25 декабря. Решение проводить матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и "Ростовом" в снегопад может вызывать только возмущение, поэтому реакция главного тренера "Ростова" Валерия Карпина понятна. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев.

3 декабря "Ростов" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:2. Матч прошел, несмотря на сильный снегопад. На послематчевой пресс-конференции Карпин назвал "убийством футбола" решение провести игру в снегопад и критически высказался в адрес лиц, ответственных за принятие этого решения. 7 декабря Карпин был дисквалифицирован на два матча (один - условно) за высказывания о проведении матча.

"Могу представить, что мой ответ будет воспринят как "отмазка своего", но я всегда привык говорить то, что думаю, а потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как нас отстранили от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий", - сказал Романцев

"Пусть играют Деды Морозы - им привычнее. Что касается наказания Карпина, то вот здесь все было оперативно: раз, два - и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было", - добавил он.