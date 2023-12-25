Боец MMA Раисов допустил проведение боя-реванша с Резниковым

Первый бой прошел 19 сентября 2020 года в Москве и завершился победой Резникова

ТАСС, 25 декабря. Бывший чемпион организации Absolute Championship Akhmat (ACA) в полулегком весе Юсуф Раисов готов провести бой-реванш с казахстанским бойцом Артемом Резниковым в случае, если тот наберет форму. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 декабря Резников на турнире ACA в Москве проиграл техническим нокаутом россиянину Али Багову в легкой весовой категории (до 70 кг). Позднее Резников допустил, что может завершить карьеру.

"Пока об этом поединке я не думаю. Он соберется, вернется, сейчас, конечно, у него два поражения, но ничего, бывают и падения, и взлеты, главное, собраться психологически. Интерес в повторном бое? У него два поражения, пока я не думаю, что это имеет какой-то смысл", - сказал Раисов.

"Ему нужно собраться, он может побеждать. Если он проявит себя, поединок будет интересен даже в полусреднем весе. Надо обдумать все плюсы и минусы и вернуться", - добавил он.

Первый бой Раисова и Резникова прошел 19 сентября 2020 года в Москве и завершился победой Резникова раздельным решением судей.