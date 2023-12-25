Первая команда Курской области выиграла командный турнир рапиристок на Кубке России

В составе команды выступали Полина Волобуева, Полина Козаева, Кристина Самсонова и Валерия Рассолова

ТАСС, 25 декабря. Первая сборная Курской области одержала победу в командном турнире рапиристок на Кубке России по фехтованию. Соревнования прошли на федеральной территории Сириус.

В финале команда, состоящая из Полины Волобуевой, Полины Козаевой, Кристины Самсоновой и Валерии Рассоловой, со счетом 42:38 победила первую команду Москвы (Полина Беляева, Владислава Пенюшкина, Светлана Трипапина, Виктория Юсова). Также в понедельник прошел финал в мужском командном турнире по фехтованию на рапирах: сборная Самарской области (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов) со счетом 45:35 победила первую сборную Республики Башкортостан (Егор Баранников, Владислав Журавлев, Тимур Арсланов, Тимур Сафин).

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.