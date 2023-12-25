СКА прервал четырехматчевую победную серию "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (20-я и 51-я минуты) и Брендэн Лайпсик (39). У проигравших отличились Эрик О'Делл (48) и Игорь Ожиганов (58). Нападающий "Динамо" Никита Гусев прервал результативную серию из 11 матчей, за это время он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 результативных передач).
"Динамо" потерпело первое поражение в последних пяти матчах. По итогам 44 матчей "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. В следующей игре бело-голубые встретятся на выезде с тольяттинской "Ладой" 28 декабря.
СКА одержал четвертую победу в пяти последних матчах. После 43 проведенных встреч СКА располагается на четвертой позиции на Западе с 57 очками. 27 декабря СКА сыграет в гостях с ЦСКА.
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил нижнекамский "Нефтехимик" (4:1), а уфимский "Салават Юлаев" в гостях был сильнее московского ЦСКА (4:3 ОТ).
1
Спартак
44
26
3
0
2
2
11
163-121
62
2
Динамо М
44
21
5
3
1
3
11
136-106
62
3
Локомотив
41
23
4
0
2
1
11
104-78
57
4
СКА
43
23
2
3
1
0
14
134-97
57
5
Торпедо
43
23
2
1
2
1
14
126-99
55
6
ЦСКА
43
19
2
1
0
4
17
123-100
48
7
Северсталь
42
16
0
3
3
4
16
130-125
45
8
Динамо Мн
41
13
4
1
2
2
19
107-110
40
9
Куньлунь РС
43
7
4
4
2
3
23
100-146
35
10
Сочи
43
11
1
2
0
5
24
108-161
33
11
Витязь
43
10
2
2
2
3
24
92-150
33
1
Металлург
43
21
4
2
3
2
11
133-109
59
2
Авангард
41
17
7
3
0
3
11
125-107
57
3
Салават Юлаев
42
23
2
1
1
2
13
121-86
55
4
Лада
44
18
1
3
1
8
13
108-109
53
5
Трактор
43
17
5
1
1
4
15
112-100
51
6
Автомобилист
44
15
5
3
3
2
16
103-101
51
7
Ак Барс
43
19
5
0
0
2
17
114-97
50
8
Сибирь
44
13
3
4
3
4
17
104-120
47
9
Амур
43
15
1
2
5
3
17
96-109
44
10
Нефтехимик
43
12
2
1
4
5
19
94-137
39
11
Адмирал
41
7
3
3
6
3
19
84-113
35
12
Барыс
43
6
4
3
2
5
23
99-135
33