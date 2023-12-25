СКА прервал четырехматчевую победную серию "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:2

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (20-я и 51-я минуты) и Брендэн Лайпсик (39). У проигравших отличились Эрик О'Делл (48) и Игорь Ожиганов (58). Нападающий "Динамо" Никита Гусев прервал результативную серию из 11 матчей, за это время он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 результативных передач).

"Динамо" потерпело первое поражение в последних пяти матчах. По итогам 44 матчей "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. В следующей игре бело-голубые встретятся на выезде с тольяттинской "Ладой" 28 декабря.

СКА одержал четвертую победу в пяти последних матчах. После 43 проведенных встреч СКА располагается на четвертой позиции на Западе с 57 очками. 27 декабря СКА сыграет в гостях с ЦСКА.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил нижнекамский "Нефтехимик" (4:1), а уфимский "Салават Юлаев" в гостях был сильнее московского ЦСКА (4:3 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 44 26 3 0 2 2 11 163-121 62 2 Динамо М 44 21 5 3 1 3 11 136-106 62 3 Локомотив 41 23 4 0 2 1 11 104-78 57 4 СКА 43 23 2 3 1 0 14 134-97 57 5 Торпедо 43 23 2 1 2 1 14 126-99 55 6 ЦСКА 43 19 2 1 0 4 17 123-100 48 7 Северсталь 42 16 0 3 3 4 16 130-125 45 8 Динамо Мн 41 13 4 1 2 2 19 107-110 40 9 Куньлунь РС 43 7 4 4 2 3 23 100-146 35 10 Сочи 43 11 1 2 0 5 24 108-161 33 11 Витязь 43 10 2 2 2 3 24 92-150 33