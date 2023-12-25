25 декабря, 18:47
КХЛ

СКА прервал четырехматчевую победную серию "Динамо" в КХЛ

Нападающий СКА Борна Рендулич и защитник "Динамо" Даниил Пыленков. Софья Сандурская/ ТАСС
Нападающий СКА Борна Рендулич и защитник "Динамо" Даниил Пыленков
© Софья Сандурская/ ТАСС

Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:2

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (20-я и 51-я минуты) и Брендэн Лайпсик (39). У проигравших отличились Эрик О'Делл (48) и Игорь Ожиганов (58). Нападающий "Динамо" Никита Гусев прервал результативную серию из 11 матчей, за это время он набрал 17 очков (4 шайбы + 13 результативных передач).

"Динамо" потерпело первое поражение в последних пяти матчах. По итогам 44 матчей "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. В следующей игре бело-голубые встретятся на выезде с тольяттинской "Ладой" 28 декабря.

СКА одержал четвертую победу в пяти последних матчах. После 43 проведенных встреч СКА располагается на четвертой позиции на Западе с 57 очками. 27 декабря СКА сыграет в гостях с ЦСКА.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил нижнекамский "Нефтехимик" (4:1), а уфимский "Салават Юлаев" в гостях был сильнее московского ЦСКА (4:3 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

44

26

3

0

2

2

11

163-121

62

2

Динамо М

44

21

5

3

1

3

11

136-106

62

3

Локомотив

41

23

4

0

2

1

11

104-78

57

4

СКА

43

23

2

3

1

0

14

134-97

57

5

Торпедо

43

23

2

1

2

1

14

126-99

55

6

ЦСКА

43

19

2

1

0

4

17

123-100

48

7

Северсталь

42

16

0

3

3

4

16

130-125

45

8

Динамо Мн

41

13

4

1

2

2

19

107-110

40

9

Куньлунь РС

43

7

4

4

2

3

23

100-146

35

10

Сочи

43

11

1

2

0

5

24

108-161

33

11

Витязь

43

10

2

2

2

3

24

92-150

33

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

43

21

4

2

3

2

11

133-109

59

2

Авангард

41

17

7

3

0

3

11

125-107

57

3

Салават Юлаев

42

23

2

1

1

2

13

121-86

55

4

Лада

44

18

1

3

1

8

13

108-109

53

5

Трактор

43

17

5

1

1

4

15

112-100

51

6

Автомобилист

44

15

5

3

3

2

16

103-101

51

7

Ак Барс

43

19

5

0

0

2

17

114-97

50

8

Сибирь

44

13

3

4

3

4

17

104-120

47

9

Амур

43

15

1

2

5

3

17

96-109

44

10

Нефтехимик

43

12

2

1

4

5

19

94-137

39

11

Адмирал

41

7

3

3

6

3

19

84-113

35

12

Барыс

43

6

4

3

2

5

23

99-135

33

  

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КХЛ