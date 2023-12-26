Мележиков назвал позитивной новостью возрождение второй команды "Спартака"

О решении возродить вторую команду "Спартак" объявил в понедельник

ТАСС, 26 декабря. Возрождение второй команды московского футбольного клуба "Спартак" является позитивной новостью, данный процесс пока вызывает сдержанный оптимизм. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

О решении возродить вторую команду "Спартак" объявил в понедельник. Планируется, что команда будет заявлена для участия в Леон - Второй лиге.

"Новость очень позитивная, а вот по поводу предстоящего процесса возрождения - пока сдержанный оптимизм, - сказал Мележиков. - Два года назад решение о закрытии "Спартака-2" было принято исключительно из-за финансовых трудностей, которые ожидались клубом и лично Леонидом Федуном, чтобы не допустить возможного расформирования команды по ходу национального первенства. Это было бы совсем больно, решение было болезненным для Леонида Арнольдовича и для всего клуба, но ввиду определенных финансовых потерь у акционеров на рынке весьма обоснованным".

"По поводу эффективности возрождаемой команды: конечно, в спортивной вертикали клуба наличие команды в ФНЛ (Футбольной национальной лиге - прим. ТАСС) позволяет адаптировать молодых игроков ко взрослому футболу в своей собственной структуре, что очень важно для постоянного контроля футболиста. И то, что новый акционер - "Лукойл" - принял решение выделить средства на создание команды, а в перспективе и новую инфраструктуру, - это большой шаг и очень положительное решение. Правда, сейчас ввиду недавно проведенной реформы ФНЛ в первые года два, а то и три, до выхода команды в Первую лигу, не получится использовать команду для профессионального роста молодых игроков ближайшего резерва. Но в ближайшем будущем - после выхода в Мелбет - Первую лигу - команда станет полезна и важна в клубной вертикали", - добавил он.

Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в сезоне-2021/22 "Спартак-2" занял седьмое место в турнирной таблице.