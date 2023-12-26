Чемпионат мира по рапиду и блицу стартует в Самарканде

Соревнования по рапиду пройдут 26-28 декабря, по блицу - 29-30 декабря

САМАРКАНД /Узбекистан/, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по рапиду и блицу с участием сильнейших шахматистов мира стартует во вторник. Соревнования пройдут в Самарканде (Узбекистан).

В турнире примут участие 206 мужчин и 120 женщин. С 26 по по 28 декабря пройдет турнир по рапиду, а в следующие два дня определятся лучшие игроки в блиц. Партии в быстрые шахматы пройдут с контролем времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. В блице у каждого игрока будет 3 минуты + 2 секунды за ход. Победитель в каждом из мужских турниров получит $60 тыс., в женских - $40 тыс. Общий призовой фонд составляет $1 млн.

Главной звездой турнира станет норвежец Магнус Карлсен, который в прошлом году выиграл турниры в обеих дисциплинах. По мнению экспертов, в этом году он также будет главным фаворитом и в рапиде, и в блице. В Самарканде не сыграют действующий чемпион мира в классических шахматах Дин Лижэнь, а также один из сильнейших игроков мира в быстрые шахматы американец Хикару Накамура. У женщин титул в рапиде будет защищать представительница Казахстана Бибисара Асаубаева, а в блице - китаянка Тань Чжунъи. Также на турнире сыграет чемпионка мира в классических шахматах Цзюй Вэньцзюнь, дважды становившаяся победительницей мирового первенства по рапиду.

Традиционно в турнире примет большое количество россиян. Основные надежды эксперты возлагают на участника последних двух матчей за мировую шахматную корону Яна Непомнящего, чемпиона мира по рапиду 2018 года Даниила Дубова и действующего чемпиона России в классических шахматах Владислава Артемьева. Также Россию будет представлять трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук. Среди россиянок выделяют победительницу Кубка мира Александру Горячкину, победительницу общего зачета Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), трехкратную чемпионку мира по блицу Екатерину Лагно и бронзового призера последнего чемпионата мира по блицу Полину Шувалову.

По мнению президента FIDE Аркадия Дворковича, турнир будет очень интересным. "Состав участников чемпионата мира великолепный. Участвуют все лучшие: и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий. Многие борются за последние путевки на турнир претендентов. Будет очень интересно", - сказал глава FIDE.

"Возможность закончить год на высокой ноте"

Несмотря на то что Карлсен является безоговорочным фаворитом, международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что ему непросто будет отстоять свои титулы. "Это хорошая предновогодняя традиция, как ходить в баню или наряжать елку. Приедут сильнейшие шахматисты во главе с Магнусом Карлсеном, он будет безусловным фаворитом и в рапиде, и в блице, но я не думаю, что ему будет легко, так как желающих снять корону с его головы предостаточно, - сказал Шипов ТАСС. - Мы надеемся на Яна Непомнящего и остальных наших ребят, но вполне может выиграть какой-нибудь молодой и быстро растущий гроссмейстер, как Нодирбек Абдусатторов, вряд ли победителем будет какой-то возрастной игрок".

"У женщин я бы поставил на китаянок. Здорово, что они приезжают хотя бы на женский турнир, потому что в мужском у них нет серьезного представительства. Естественно, я буду болеть за наших девушек, но посмотрим, чего им удастся достичь", - добавил собеседник агентства.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что турнир является отличной возможностью завершить на высокой ноте успешный год для российских шахмат. "У нас в этом году было много блестящих побед - это и победа Александры Горячкиной на Кубке мира, и победа сборной России на турнире стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. ТАСС), дети много выиграли, так что это хорошая возможность для профессионалов закончить год на высокой ноте", - сказал он.

"Будет очень интересный турнир, он пройдет в замечательном месте, туда приедет много сильных гроссмейстеров со всего мира. Если говорить о шансах наших шахматистов, то, конечно, наши надежды связаны с Яном Непомнящим, Владиславом Артемьевым и Даниилом Дубовым, который уже выигрывал турнир по рапиду, я думаю, они поборются за победу. Наверное, главным фаворитом будет, как и всегда, Магнус Карлсен, он хоть уже и не так хорош в классике, но в быстрых шахматах и блице у него все в порядке", - добавил вице-президент ФШР.

Также он рассказал, в чем заключается специфика женских турниров по рапиду и блицу. "Если говорить о женском турнире, то здесь многое будет зависеть от настроения в конкретный момент времени. У нас есть сильные шахматистки - это и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно, и Полина Шувалова, но каждой из участниц, не только из России, нужно немного удачи. Турнир имеет свою специфику, иной раз, бывает, все правильно делаешь, а выиграть не получается", - отметил Смагин.

Отбор на турнир претендентов

Впервые чемпионат мира по рапиду и блицу сможет повлиять на отбор на мужской турнир претендентов. В течение года FIDE подсчитывает результаты шахматистов на различных турнирах, придавая каждому определенный вес. Чемпионат мира по рапиду и блицу остается последним турниром, который будет идти в зачет. На данный момент за путевку на соревнования борются индийцы Гукеш Доммараджу (87,36 очка) и Арджун Эригайси (81,24), а также представитель Нидерландов Аниш Гири (84,31).

"Система подсчетов очень сложная, но очевидно, что если Гукеш сыграет не хуже своих соперников, то он получит путевку на турнир претендентов. Я не думаю, что Гири всерьез вмешается в эту борьбу, думаю, кто-то из индийцев попадет на турнир претендентов, пусть у них будет еще один боец. Пока что для меня фаворит в этой группе Гукеш", - сказал Шипов.

На данный момент участие в турнире претендентов гарантировали себе россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати и Рамешбабу Прагнанандха, а также азербайджанец Ниджат Абасов. Соревнования пройдут с 2 по 25 апреля в Торонто.