Третий подряд молодежный чемпионат мира по хоккею без сборной России стартует в Швеции

Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Гётеборге

ТАСС, 26 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в шведском Гётеборге. Это уже третий подряд турнир без участия сборной России, которая, судя по играм Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, могла привезти в Швецию очень качественный состав.

Швеция в седьмой раз примет молодежный чемпионат мира. В последний раз турнир в этой скандинавской стране проходил в 2013-2014 годах. Тогда чемпионом мира стала сборная Финляндии, традиционные фавориты канадцы второй год подряд остались вне тройки призеров, а сборная России завоевала бронзовые медали.

Гётеборг изначально должен был принимать турнир в 2022 году, однако из-за пандемии коронавируса Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла его в канадские Эдмонтон и Ред-Дир. При этом соревнования из-за массового обнаружения у игроков ковида в самом конце 2021 года были отменены и перенесены потом на август 2022 года. Стоит сказать, что турнир в Европе проводится нечасто: его главным телевещателем является канадская компания TSN, которая имеет с IIHF долгосрочный контракт, и соревнования среди лучших молодых хоккеистов проводятся в основном в Канаде и США. В последний раз в Европе мировое первенство проводилось с конца 2019 года по начало 2020-го - турнир проходил в Чехии, россияне тогда уступили канадцам в финале.

Формат чемпионата мира традиционен. На предварительном этапе 10 команд разделены на две группы по пять сборных. Лучшие четыре сборные каждой группы выйдут в 1/4 финала. За победу в основное время командам присуждается три очка, за успех в овертайме или по итогам серии буллитов - два, за проигрыш в овертайме или серии послематчевых бросков - одно, за поражение в основное время очков не дается.

При равенстве очков у двух команд выше будет та, которая победила в личной встрече. Если одинаковое количество очков набрали три или более команд, места будут определяться по результатам игр между собой - сначала будут учитываться очки, затем - разница заброшенных и пропущенных шайб, количество голов. В случае равенства всех этих показателей определение мест происходит с учетом аналогичных показателей в матчах с остальными командами в группе, следом будет учитываться рейтинг сборных до начала чемпионата мира.

Аутсайдеры групп сыграют между собой. Победитель останется в элитном дивизионе, а проигравший в следующем году сыграет в группе A первого дивизиона. На следующем молодежном мировом первенстве среди сильнейших сборных будет команда Казахстана, которая в группе A первого дивизиона в пяти матчах одержала четыре победы.

Канадцы опять представят потенциального первого номера драфта НХЛ

Действующий чемпион мира сборная Канады сыграет в группе A с командами Германии, Латвии, Финляндии и Швеции. В группе B сыграют сборные Словакии, США, Чехии, Швейцарии, а также пробившиеся в элиту норвежцы. В четвертьфинале первая команда группы A сыграет с четвертой сборной группы B, вторая - с третьей, третья - со второй, четвертая - с первой. При определении полуфинальных пар будут учитываться расположение команд в группах, очки на предварительном этапе, разница шайб, количество голов, позиция в рейтинге перед началом турнира.

Если на групповом этапе овертайм будет длиться пять минут, то в игре за сохранение места в элите, четвертьфинале, полуфинале и матче за бронзовые медали - 10 минут. В случае ничьей команды исполняют послематчевые броски. В финале команды будут проводить 20-минутный овертайм до первого забитого гола, серия буллитов не предусмотрена.

Предварительный этап турнира пройдет с 26 по 31 декабря, плей-офф - с 2 по 5 января. Основной ареной турнира считается "Скандинавиум", который уже принимал различные спортивные мероприятия, включая и матчи взрослого чемпионата мира, на хоккейных играх арена может вмещать до 12 044 зрителей. Другой хоккейный стадион - "Фрёлундаборг" - вмещает 7 600 зрителей.

Главным фаворитом турнира является сборная Канады, выигравшая последние два чемпионата мира, а в 2021 году проигравшая в финале американцам. В составе канадцев снова сыграет хоккеист, являющийся потенциальным первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Год назад это был Коннор Бедард, который выступает за "Чикаго", сейчас лучшим игроком мирового первенства может стать 17-летний Маклин Селебрини из Бостонского университета, умеющий одинаково здорово играть как в центре, так и на фланге. В команду университета Селебрини перешел из Хоккейной лиги США, в 15 матчах чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта форвард набрал уже 25 (10 голов + 15 результативных передач) очков.

Большинство вызванных в сборную Канады игроков представляют команды молодежных канадских лиг. Разумеется, по возрасту подходит для участия в молодежном чемпионате мира и Бедард, однако уже было понятно, что "Чикаго" его не отпустит. Несмотря на ожидания канадской стороны, "Баффало" не отпустил и выбранного в этом году под 13-м номером нападающего Зака Бенсона.

В то же время "Бостон" разрешил уехать в сборную своему центрфорварду Мэттью Пойтрасу, который был выбран на драфте в прошлом году и в нынешнем сезоне НХЛ сыграл уже 27 матчей, набрав 13 (5+8) очков. Также в канадской команде опыт игры в НХЛ имеют нападающие Оуэн Бек (одна игра за "Монреаль" в прошлом сезоне), проведший в этом году четыре матча за "Торонто" Фрэйзер Минтен и защитник Тристан Луно (семь матчей за "Анахайм"). Бек - единственный из нынешнего состава, кто выигрывал золото молодежного чемпионата мира в январе 2023 года.

Упущенный шанс

В состав сборной США вошли семь хоккеистов, которые в январе этого года выиграли бронзовые медали чемпионата мира. Самыми результативными из них на том турнире в Канаде были задрафтованный в прошлом году "Сент-Луисом" Джимми Снаггеруд (13 очков), который стал третьим в списке бомбардиров первенства, и Каттер Готье (10), которого "Филадельфия" на драфте 2022 года выбрала под пятым номером. За сборную Швейцарии должен сыграть 17-летний защитник Даниил Устинков. Он до пяти лет жил в Москве, потом переехал в Швейцарию и сыграл за сборную еще на юниорском чемпионате мира, а с прошлого сезона он выступает за "Лайонз" из Цюриха.

У неожиданно выигравших в январе этого года серебро молодежного чемпионата мира чехов в составе также осталось семь человек с того турнира, в том числе и лучший бомбардир чешской команды на том первенстве Иржи Кулих, выступающий в Американской хоккейной лиге. Вместо одного из лучших защитников прошлогоднего мирового первенства Давида Йиржичека, выступающего за "Коламбус", сыграет его брат Адам из Хоккейной лиги Онтарио. Обращает на себя внимание и появление 18-летнего Адама Жидлицки, чьим отцом является бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира и выступавший более 10 лет в НХЛ Марек Жидлицки.

Российские хоккеисты пропустят третий подряд чемпионат мира из-за наложенных IIHF санкций на весь отечественный хоккей. Из-за отстранения российские команды не могут выступать на турнирах под эгидой IIHF во всех возрастных категориях, международная федерация на заседании совета в марте 2024 года обсудит продолжение действия санкций или их снятие. Пока же только понятно, что на предстоящем турнире могла бы выступить одна из самых талантливых команд, в которой, в частности, не было бы проблем с защитниками.

Портал The Athletic и ряд других североамериканских СМИ составили потенциальный состав российской команды, если бы она выступила на чемпионате мира. Из нападающих в него вошли, в частности, выбранные на драфте НХЛ этого года Матвей Мичков ("Сочи") и Даниил Бут ("Локомотив"), уже проявившие себя Егор Римашевский ("Динамо", Москва), Роман Канцеров, Михаил Грасс (оба - "Металлург"), Никита Артамонов ("Торпедо"). Стоит отметить и присутствие в прогнозируемом составе таких защитников, как Антон Силаев ("Торпедо"), Михаил Гуляев ("Авангард") и Дмитрий Симашев ("Локомотив"), который первым из россиян был выбран на последнем драфте НХЛ - "Аризона" забрала его под шестым номером. Из вратарей в Швеции могли бы сыграть отданный СКА в аренду в "Адмирал" Сергей Иванов, Сергей Мурашов из "Локомотива" и Егор Заврагин из клуба Всероссийской хоккейной лиги "Югра".

Сборная Канады уверенно лидирует по общему количеству золотых медалей чемпионатов мира (20), сборная России (с учетом медалей, выигранных в советское время) находится на втором месте с 13 наградами, третье место делят команды Финляндии и США (по 5). Чемпионат мира официально проводится с 1977 года, три турнира, которые проводились в 1974-1976 годах и в которых побеждала команда СССР, считаются неофициальными.