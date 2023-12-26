Шипов назвал неуважением к Крамнику блокировку его аккаунта на шахматном портале

Гроссмейстер подчеркнул, что борьба с читерством на портале Chess.com ведется спустя рукава

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Решение портала Chess.com заблокировать аккаунт 14-го чемпиона чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника является неуважительным. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Крамник критиковал Chess.com за неэффективную борьбу с жульничеством. После одного из заявлений руководство портала заблокировало блог гроссмейстера, объяснив решение тем, что чемпион мира перешел черту, обвиняя "самых уважаемых членов шахматного сообщества и некоторых многообещающих молодых талантливых шахматистов".

"По сути вопроса я полностью на стороне Крамника, потому что борьба с читерством на портале ведется спустя рукава. Уверен, многие шахматисты успешно использовали компьютерные подсказки и пользуются ими до сих пор. Руководство Chess.com не хочет скандала, и у них есть люди, которых, по их мнению, даже подозревать в чем-то нельзя. Крамник выдвинул обвинения против [американца] Хикару Накамуры, одного из самых успешных игроков в блиц и одной из самых прибыльных фигур для портала, поэтому это просто удар по имиджу и кошельку", - сказал Шипов.

"Так как Крамник не останавливается, то Chess.com решил заткнуть рот чемпиону мира и тем самым выстрелить себе в ногу. Я считаю, что это неуважение к чемпиону мира, и уверен, что Крамник продолжит свою деятельность и весь мир будет обсуждать его мнение, спорить о нем, дискутировать, а Chess.com будет делать вид, что ничего не происходит", - добавил собеседник агентства.

Также он рассказал о блокировке своего аккаунта по политическим причинам: "Меня заблокировали по политическим соображениям, потому что Chess.com - это прозападная, проукраинская организация, они занимают очень жесткую политическую позицию. Я поддерживаю Россию в конфликте, и многих поддерживающих Украину товарищей это не устраивало, они стали на меня жаловаться. Целый год меня там терпели, но потом не выдержали и заблокировали, однако в личном письме принесли мне извинения".

В начале сентября Крамник сыграл две партии с американцем Хансом Ниманном на портале Chess.com. После этого россиянин заявил, что больше не хочет с ним играть, и сделал подробный обзор, в котором объяснил, почему считает странной игру американца. После этого Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Накамуру.