Президент "Торпедо" Савин уверен, что клуб в следующем сезоне будет играть в РПЛ

"Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны прямого выхода в РПЛ на 9 очков

ТАСС, 26 декабря. Московский футбольный клуб "Торпедо" в следующем сезоне будет играть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" президент клуба Ярослав Савин.

"Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 27 очков в 20 матчах и отставая от зоны прямого выхода в РПЛ на 9 баллов.

"Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ, - сказал Савин. - Но и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить. Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно прилагать еще больше усилий".

"Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу, - продолжил президент "Торпедо". - Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14".

Первый матч после возобновления сезона "Торпедо" проведен на выезде против красноярского "Енисея" 3 марта.