В "Ахмате" рассказали о будущих трансферах в межсезонье

Генеральный директор грозненской команды отметил, что игрок Владислав Волков ушел в аренду в "Ленинградец"

ТАСС, 26 декабря. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" ведет работу над трансферами в зимнее межсезонье, но конкретные фамилии пока останутся в тайне. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Конкретные фамилии и позиции называть не буду, - сказал Айдамиров. - Вдруг эти игроки в итоге останутся в команде. Могу сказать только, что Владислав Волков ушел в аренду в "Ленинградец". Над остальными трансферами пока работаем".

"Ахмат" занимает 13-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 17 очков в 18 матчах. Клуб находится в зоне стыковых матчей.