Текслер возглавит рабочую группу по подготовке к Совету по спорту

Совет будет посвящен вопросу о негосударственных организациях развития физической культуры и спорта

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит рабочую группу по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

"Обращаю ваше внимание, что ближайший Совет по спорту будет посвящен вопросу о негосударственных организациях развития физической культуры и спорта. Рабочую группу возглавит губернатор Челябинской области Алексей Текслер", - сказал Филиппов.

19 декабря президент России Владимир Путин поручил к 30 сентября подготовить заседание Совета по развитию физкультуры и спорта на тему роли негосударственных организаций в развитии спорта. Также глава государства поручил к 30 сентября образовать межведомственную комиссию по взаимодействию этого Совета с негосударственными организациями.