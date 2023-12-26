Егорян назвала приятным бонусом перед Новым годом компенсацию от ОКР

Ранее в ОКР сообщили, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Получение компенсации от Олимпийского комитета России (ОКР) за пропуск соревнований стало для двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян приятным бонусом перед Новым годом. Об этом она рассказала ТАСС.

"Выплату от Олимпийского комитета России получила, хочу сказать спасибо большое за поддержку. Приятный бонус перед новогодними праздниками", - сказала Егорян.

Ранее служба информации ОКР сообщила ТАСС, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.